Имена кандидатов на пост главы Березников станут известны 8 февраля

Фото: travelask.ru.

Депутаты Березниковской городской думы определились с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы города – запланировали его на 8 февраля. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на телеграм-канал «На местах», документы от желающих баллотироваться будут принимать с 27 декабря по 27 января.

Напомним, березниковские депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года. Тот пробыл у руля около двух лет и свой уход объяснил желанием больше времени проводить с семьей.

С лета обязанности главы Березников временно исполняет замглавы администрации городского округа Михаил Шинкарев. Он сложит свои полномочия после назначения нового главы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru