В Пермском крае разыскивают 30-летнего мужчину в темно-синей куртке

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"/ВКонтакте

Пермские волонтеры объявили розыск 30-летнего жителя Соликамска. 10 декабря ночью Валерий Семёнов ушел из дома – проживал на улице 20 лет Победы, - и пропал.

Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения.

Был одет в темно-синюю куртку с черными вставками на плечах, синие джинсы, темно-синюю шапку и зимние кроссовки серого цвета.

Волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» просят сообщать информацию о Валерии Семёнове по следующим телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-963-014-14-13 - инфорг Екатерина.

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