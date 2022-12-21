Житель Пермского края спас краснокнижного лебедя-кликуна

Лебедь-кликун до весны будет на передержке. Фото: Дирекции ООПТ Пермского края.

Иван Федосеев ехал на рыбалку, когда увидел обессиленного молодого лебедя. Он уже не мог ни бежать, ни летать. Мужчина поймал птицу и привез домой. На житье-бытье определил в теплый хлев.

- На второй день лебедь стал кушать. Аппетит имел отменный, - рассказал Иван Федосеев. Рыбак позвонил в министерство природных ресурсов, где ему рассказали, чем кормить птицу и как с ней обращаться.

Спустя некоторое время госинспекторы Дирекции ООПТ увезли лебедя в пункт передержки, где она пробудет до весны. А потом ее выпустят на волю.

В минприроды рассказали, что не стоит спасать птиц, которые находятся на незамерзающем водоеме. Помощь человека нужна, если есть явные признаки ранения или повреждения; птица лежит на льду и ее оперение покрылось льдом. В этих случаях следует звонить по телефону 112 (звонки принимаются круглосуточно). Диспетчер ЕДДС передаст данные специалистам минприроды Прикамья. Государственный охотинспектор и ветеринар приедут на место и сделают все, что необходимо для спасения лебедя.