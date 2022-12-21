23 декабря утвердят слоган празднования 300-летия Перми

Фото: perm-300.ru.

19 декабря на заседании экспертного совета по подготовке празднования 300-летия Перми эксперты выбирали слоган мероприятия. Руководитель проектного офиса «Пермь-300» Наталья Галкина предложила три варианта: «Город открытий», «Всё реально!» и «Триста лет на службе Отечеству».

Как сообщает издание «Новый компаньон», она предложила принять первый в качестве основного, а второй и третий вспомогательными. Но эксперты зарубили идею трех слоганов на корню, решив, что девиз события должен быть только один. Также не утвердили в качестве главного слоган «Город открытий»: его посчитали малоинформативным и неоригинальным.

Путем обсуждений выбрали слоган «Всё реально!». Как отметила директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая, в нем «есть какая-то энергия». Несмотря на то, что при голосовании за него не набрали нужное количество голосов (9 ЗА, 11 воздержались, против - никто), он прошел в качестве приоритетного.

Окончательно слоган утвердят буквально на днях – 23 декабря. Также в этот день на федеральном оргкомитете по организации празднования юбилея Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко будут рассматривать и утверждать событийную линейку, которую представит проектный офис «Пермь-300».

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