В спецоперации погиб 39-летний доброволец из Пермского края

Фото: Архив "КП"

В ходе спецоперации погиб 39-летний Александр Быков из поселка Полазна Добрянского округа. Об этом родственники бойца сообщили газете «Зори Плюс».

У Александра Быкова не было военной специальности и в армии он не служил, но твердо решил поехать на СВО. Сначала Добрянский военкомат отказал ему в мобилизации, но он нашел способ поехать.

Александр Быков уехал 1 октября. Во время телефонного звонка 27 октября он предупредил родных, что не сможет выходить на связь в ближайший месяц. И вот месяц прошел, а звонка так и не было. Оказалось, что боец погиб 11 ноября в Луганской области. На родину тело мужчины еще не вернули.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65