В Перми подвели итоги работы Лиги председателей ТОС за 2022 год

Фото: Администрация Перми.

В Перми состоялось итоговое заседание Лиги председателей ТОС, где руководители территориальных общественных самоуправлений подвели итоги работы в 2022 году, а также утвердили состав и кандидатуру председателя Совета Лиги на 2023 год.

Сегодня в Перми свою деятельность осуществляют 113 территориальных общественных самоуправлений, в 2022 году создали семь новых ТОС. Общий охват населения города их деятельностью составляет более 80%.

По словам руководителя аппарата администрации города Александра Молоковских, в городе большое внимание уделяется территориальному общественному самоуправлению. Его деятельность является важнейшим связующим звеном между властью и гражданами города. Это именно те помощники, которые всегда подскажут, над чем городским властям нужно работать.

- Следующий год очень важен для нашего города, ведь мы отмечаем 300-летие Перми. Наши задачи становятся более амбициозными, и вместе с общественностью мы достигнем поставленных целей, - в приветственном слове к участникам итогового заседания Лиги председателей ТОС отметил Александр Молоковских.

Руководитель Лиги председателей ТОС Максим Волик в своем докладе рассказал об итогах проделанной работы. Пермские ТОСы принимают активное участие в городских и районных мероприятиях, обмениваются наработками с коллегами из других российских мегаполисов: Екатеринбург, Казань, Челябинск и других. Территориальные общественные самоуправления также являются активными участниками социально значимых конкурсов различных уровней: городского конкурса «Город – это мы», конкурса инициативного проектирования Перми и Пермского края, конкурса Фонда грантов Губернатора Пермского края и Фонда Президентских грантов.

В рамках заседания состоялось награждение благодарностями от имени главы Перми Алексея Дёмкина. За активную гражданскую позицию, вовлечение жителей в реализацию общественных инициатив микрорайона и участие в социально значимых проектах благодарности получили: председатель ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик, председатель ТОС «Парковый-2» Оксана Кирязова, председатель ТОС «Заречный» Олег Мехонин, председатель ТОС «Долина» Вера Тюрина, председатель ТОС «Вышка-1» Людмила Ремнева, председатель ТОС «Ново Бродовский» Анна Барановская, председатель ТОС «Гайва-3» Татьяна Балуева, председатель ТОС «Черняевский» Ольга Коноплева, председатель ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина.

Благодарственные письма о имени председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина за плодотворную общественную деятельность и большой личный вклад развития Перми получили: Светлана Шилова (ТОС «Новый Крым»), Юрий Кузнецов (ТОС «Пролетарский»), Людмила Кадырова (ТОС «Авиагородок»), Светлана Баскова (ТОС «Ипподром»), Галина Меркушева (ТОС «Средняя Курья»), Антон Глухов (ТОС «Яблочкова»), Владимир Новиков (ТОС «Бумажник»), Татьяна Баландина (ТОС «Зеленое Хозяйство»).

По результатам состоявшегося голосования участники итогового заседания Лиги председателей ТОС выбрали руководителя организации на 2023 год: им вновь стал Максим Волик.

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