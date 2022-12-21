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НовостиОбщество21 декабря 2022 8:25

В Прикамье новый мост через Чусовую откроют 22 декабря

Это на день раньше, чем планировалось
Лела Минадзе
Фото: прессс-служба правительства Пермского края

Фото: прессс-служба правительства Пермского края

Торжественное открытие нового моста через реку Чусовую состоится 22 декабря в 12:00. Об этом «КП-Пермь» сообщили в правительстве региона. Изначально его планировали открыть 23 декабря.

Строительство Чусовского моста началось в 2018 году. Стоимость работ превышает 18 млрд рублей. Новый мост через является «близнецом» уже существующего. Его протяженность составляет 1,5 километра, а вместе с подходами к нему — 9,2 километра.

Ожидается, что запуск моста поможет решить вопрос с пробками и значительно ускорить автомобильный трафик.

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