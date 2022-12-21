В Перми 75-летняя пенсионерка проучила студента, который решил стать мошенником

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми пенсионерка помогла задержать мошенника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В вечернее время 75-летней женщине позвонили на домашний телефон. Неизвестный представился следователем. Он заявил, что дочь пенсионерки якобы спровоцировала ДТП, когда переходила дорогу в неположенном месте. Из-за нее водитель экстренно вывернул руль, в результате чего получил множественные травмы и попал в больницу.

Затем «следователь» передал телефон «дочери» пенсионерки, которая рыдала в трубку, прося помощи. Дальше в дело вступил «врач», который подтвердил, что пострадавший водитель сейчас находится в больнице. Женщине сказали, что скоро к ней домой придет курьер, которому нужно передать деньги для спасения дочери.

Пенсионерку удивил весь этот спектакль. Она решила подыграть мошенникам, а сама в это время с сотового телефона позвонила в полицию. Курьера задержали, когда он заявился к женщине. Им оказался студент-первокурсник одного из техникумов города. Ему предложили заработать незаконным способом, а он согласился. Теперь возбуждено уголовное дело.

После случившегося руководство регионального МВД решило наградить пенсионерку. Ей вручили благодарственное письмо с теплыми пожеланиями долголетия, здоровья и семейного счастья.

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