22 декабря депутаты ответят на вопросы пермяков

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В четверг, 22 декабря, в Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн». В течение семи часов, с 10.00, депутаты городской думы будут отвечать на вопросы пермяков в онлайн-режиме. На депутатскую телефонную линию нужно звонить по телефону: 2-059-059.

Уточним, с 10 до 11 часов с жителями города будет общаться первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник; с 11 до 12 – депутат Ирина Викторовна Горбунова; с 12 до 13 – председатель гордумы Дмитрий Васильевич Малютин; с 13 до 14 – депутат Константин Алексеевич Бусовиков; с 14 до 15 - заместитель председателя Пермской гордумы – Максим Александрович Спиридонов; с 15 до 16 – депутат Михаил Александрович Бесфамильных; с 16 до 17 – депутат Олег Аркадьевич Бурдин.