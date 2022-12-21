В Перми пожарные спасли мужчину из полыхающей квартиры

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми утром 20 декабря произошел пожар в шестиэтажном доме по улице Пушкина. Об этом «КП-Пермь» сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 7 утра. К месту возникновения пожара выехали 23 человека личного состава и 5 единиц техники. Оказалось, что огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Чтобы попасть внутрь, пожарным пришлось вскрыть дверь с помощью шанцевого инструмента.

В горящей квартире находился мужчина. Его вынесли и передали работникам скорой медицинской помощи.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Его полностью потушили в 07:20. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 20 человек. Никто из них не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении пожара звонить на «01» или «101».

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