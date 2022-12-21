Годовая инфляция в Прикамье ускорилась почти до 13%

Фото: Расюк Татьяна

В ноябре в Пермском крае годовая инфляция превысила прошлогодние показатели и составила 12,94%. Это также на 0,9% выше, чем месяцем ранее, сообщили в Центробанке РФ.

Для сравнения, средний показатель по Приволжскому федеральному округу составляет 12,02%, а по России — 11,98%. В целом по стране инфляция снизилась. Как прогнозирует ЦБ, в 2023 году годовая инфляция может снизиться до 5–7%, а в 2024 году — вернуться к 4%.

Отмечается, что в Прикамье на ускорение инфляции повлиял рост потребительского спроса на некоторые услуги. Так, например, продовольственная инфляция замедлилась. Благодаря расширению отечественного производства замедлился рост цен на мясо и увеличилось предложение.

Также снизился темп прироста цен на непродовольственные товары. Меньше дорожали стройматериалы и мебель. Также замедлился рост цен на компьютеры, бытовые приборы, одежду и обувь.

В сфер услуг инфляция ускорилась. Выросли цены на внутренние и международные авиаперелеты.

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