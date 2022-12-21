В Прикамье виновника смертельного ДТП отправили в колонию на 6,5 лет

Фото: архив "КП"

Кудымкарский городской суд вынес приговор местному жителю, по вине которого в ДТП погибли и пострадали люди. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

В июне этого года мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пренебрегая ПДД, он ехал по автодороге 8-9 километр «подъезд к деревне Москвино от автомобильной дороги «Кудымкар — Самково». Там он случайно выехал на обочину с правой стороны, и машина опрокинулась в кювет.

В машине находились четыре пассажира, трое из которых не были пристегнуты. В результате один пассажир скончался на месте аварии, а другой — получил тяжкий вред здоровью.

Водителя отправили в колонию на 6 лет и 6 месяцев. Выжившим пострадавшим он выплатил моральную компенсацию на общую сумму в 1 млн рублей.

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