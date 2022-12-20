В Перми будут судить гендиректора строительной фирмы за украденные 13 миллионов

Гендиректор переводил деньги фирмы на личные счета 2,5 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшее время прокуратура Пермского края направит на рассмотрение в Ленинский суд Перми уголовное дело о преднамеренном банкротстве и причинении ущерба организации на сумму свыше 13 миллионов рублей. В надзорном ведомстве рассказали, что гендиректор крупной строительной организации выводил деньги со счетов компании с января 2017-го по май 2019-го. Он заключал с аффилированными ему юридическими и физлицами фиктивные сделки и исправно оплачивал их. Правда, денежки организации «уплывали» на подконтрольные ему личные счета.

Финансовые махинации привели организацию к банкротству, в результате чего она не могла рассчитываться с кредиторами и выплачивать обязательные платежи в бюджет.

В ближайшее время бывшему генеральному директору строительной организации придется рассказывать судье, зачем ему понадобились эти 13 с лишним миллионов.

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