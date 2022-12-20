В Пермском крае наряд ДПС проводил скорую к роженице

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Утром 20 декабря наряд ДПС патрулировал поселок Щучье-Озеро Октябрьского городского округа, когда заметили скорую. Машина с медиками сначала проехала мимо патруля, потом вернулась обратно.

- Врачи рассказали, что приехали к роженице из Кунгура и заблудились, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Лейтенант полиции Михаил Жарков и младший лейтенант Руслан Каюмов сопроводили скорую до нужного адреса. Спустя несколько часов медики поблагодарили отзывчивых инспекторов в социальных сетях.

Днями раньше, 16 декабря, отличился наряд патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Кудымкарский». Старшина Сергей Бушуев, сержант Никита Радостев и старший сержант Николай Якимов во время патрулирования заметили на дороге забуксовавший ВАЗ-2104. Машину занесло на льду, и она накрепко засела в бровке.

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские помогли мужчине вытолкнуть авто на проезжую часть, чтобы он мог поехать дальше. Позднее водитель написал про служителей закона в соцсетях: «Хочу выразить огромную благодарность экипажу ППС, которые помогли нам выбраться на перекрестке, когда машину занесло. Спасибо вам. Всем желаю встречать на пути добрых и отзывчивых людей!».

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