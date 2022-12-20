Зампред «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал, откуда теперь звонят злоумышленники и какие изменения произошли в сфере борьбы с дропами

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов дал большое интервью, в котором рассказал, как изменилась кибепреступность в связи с проведением спецоперации, и какие тренды в области борьбы со злоумышленниками появились в 2022 году.

В числе прочего Станислав Кузнецов рассказал о стратегии «Антидроп», благодаря которой «Сбер» выдавливает из банка дропов людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. Как отметил руководитель, в 2022 году было заблокировано более 45 тыс. попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов.

Станислав Кузнецов объяснил, что основной канал вывода средств по схемам профессионального мошенничества — карты российских банков (примерно 59%).Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такая особенность связана с тем, что Санкт-Петербург — крупный туристический центр, в котором легко затеряться приезжему, в городе еще довольно слабо развито видеонаблюдение, а также особую роль играет близость к государственной границе с несколькими странами.

Второй инструмент — криптовалюта, в которую конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов, расположенных в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», на автовокзале Котельники и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии. Таким образом, украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ.