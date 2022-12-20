Бесцельно гуляющих подростков в ТЦ Перми будут выявлять патрули

В дни школьных каникул за подростками усилят надзор. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков в Свердловском районе Перми создали мобильную группу. В ее состав вошли сотрудники правоохранительных органов и общественной организации Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Задача мобильной группы – выявлять праздно шатающихся по торговым центрам подростков и проводить с ними профилактические беседы, чтобы те не совершали антиобщественные действия.

Рейды будут проходить в течение зимних каникул. И в том числе затронут такие торговые центры, как «Шоколад, «Семья», «Радуга» и другие.

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