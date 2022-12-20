В Перми окончены поиски двух братьев из Башкирии

О местонахождении мужчина стало известно спустя три дня.

В Перми завершились поиски двух братьев из Башкирии. Их нашли живыми и здоровыми в очень неожиданном месте.

Напомним, мужчины приехали в город 16 декабря. В 13 часов они в последний раз выходили на связь со своими родными, которым сообщили, что добрались и у них все хорошо. После на звонки не отвечали - оба телефона были выключены.

Родственники мужчин терялись в догадках, что могло случится с ними: так долго они никогда не пропадали. На третьи сутки супруга одного из них написала заявление в полицию, и мужчин объявили в розыск.

Следователи установили, что в город указанная машина въезжала, но из нее не выезжала. Также им удалось отследить иномарку на одной из городских улиц – в 16 часов братья проезжали по улице Героев Хасана.

В понедельник поздно вечером родственники одного из пропавших мужчин сообщили «Комсомолке», что те нашлись живыми и здоровыми. И в данный момент находятся в СИЗО.

Мы направили в краевое МВД запрос для выяснения обстоятельств произошедшего.

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