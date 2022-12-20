Новый год без хлопот: подготовку к празднику берет на себя «Галамарт»

Считается, что подготовка к новогоднему торжеству – дело не такое уж и легкое. Столько всего нужно успеть: забежать в магазин подарков, в магазин с посудой, в магазин с праздничной атрибутикой… Но есть «Галамарт», где вы найдете все вышеперечисленное, и к тому же – по действительно доступным ценам. Амбассадор федеральной франчайзинговой сети, самый популярный шеф-повар и телеведущий страны Константин Ивлев по достоинству оценил ассортимент, и мешки с подарками из «Галамарта» уже ждут своего часа!

Но сначала надо подумать об украшении дома: это сразу помогает настроиться на новогодний лад. К вашим услугам – пушистые елки, деревянные сувениры в эко-стиле, электрогирлянды с насадками и огромное разнообразие подвесок разных форм и размеров от «СНОУ БУМ». Можете выбрать любую цветовую гамму и создать свой, авторский способ декора!

Если нужно купить подарки всем близким – вы тоже по адресу. Для друзей – беспроводные наушники BY, маме– новую кофеварку или блендер LEBEN, отцу - набор инструментов «ЕРМАК» в компактном кейсе, детям – интересные современные игрушки. И уж точно все будут рады теплому мягкому пледу от PROVANCE коллекции «Асти» со скандинавскими узорами: для уютных праздников – то, что нужно.

Если хотите, чтобы сервировка новогоднего стола поразила гостей, то обратите внимание на новогодние коллекции посуды и текстиля: элегантные сервировочные салфетки, серебристые кольца для них, фетровые подставки под столовые приборы. Эффектно на столе будут смотреться красные бокалы под вино от PASABAHCEи менажницы из новогодней коллекции «Асти».

На этом все: новогодние хлопоты завершены, подготовка окончена, и можно, наконец, позволить себе просто наслаждаться праздниками!

Телефон: 8 800 25 000 25

Сайт: www.galamart.ru