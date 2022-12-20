«Азот» подготовился ко встрече Нового года

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подготовился ко встрече Нового года. Для сотрудников и их детей в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» состоялся праздник «Снегопад чудес». Мастер-классы, беспроигрышная лотерея, батуты, катание на лошадях — это и многое другое смогли оценить около 1 000 человек. На сцене дворца прошло награждение участников конкурса детского рисунка «Новогоднее чудо».

24 декабря череду праздников продолжат семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья». В эстафетах и состязаниях на скорость, ловкость и укрепление командного духа примут участие 5 команд. 28 и 29 декабря около 90 детей из многодетных семей и детей мобилизованных сотрудников отправятся на экскурсию в Пермский хаски-центр на праздничную программу «Дом деда Мороза». Малыши покатаются на собачьих упряжках, сфотографируются с собаками и примут участие в развлекательных мастер-классах.

В Новый год около 1 800 детей сотрудников в возрасте до 14 лет получат подарки. С 24 декабря по 5 января в ДК им. Ленина для них пройдут традиционные новогодние представления. В программе этого года —спектакль «Приключения ледяного Джека» в исполнении детского театра «Росинка». В новогоднюю ночь особое поздравление ждет смены, которые будут нести трудовую вахту. Представители Совета активной молодежи «Азота» «Лига лидеров» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставят сладкие подарки по всем подразделениям предприятия вечером 31 декабря.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

Для многих завод — второй дом, одна большая семья. Каждый вкладывает душу в то дело, которым занимается. Благодаря этому предприятие ежедневно выпускает качественную, необходимую потребителям продукцию. В этом году сделан акцент на семейный формат новогодних мероприятий. Надеюсь, что каждый найдет для себя что-то интересное в праздничном календаре «Азота».