Глава Прикамья и руководитель ПАО «Ростелеком» обсудили планы на 2023 год

В рамках рабочей встречи губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президет ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский обсудили реализацию значимых для региона проектов. Среди них обеспечение сотовой связью и интернетом малых населенных пунктов, создание ИТ-инфраструктуры школ, развитие Единой системы видеонаблюдения и многое другое.

ПАО «Ростелеком» является давним партнером Пермского края. Вместе с компанией в регионе с 2015 по 2021 год строились линии связи. За это время более 100 тысяч жителей малонаселенных пунктов получили возможность звонить и пользоваться интернетом.

Что касается Единой системы видеонаблюдения, то к ней подключили более 1400 камер. Их поставили на дорогах, в общественных местах, рядом с МФЦ и объектами, приуроченными к 300-летию города. Система помогает поддерживать безопасность. Только в этом году благодаря камерам раскрыли 42 преступления, зарегистрировали 206 административных нарушений и 920 правонарушений по линии ГИБДД.

В следующем году связь и мобильный Интернет получат жители деревней и сел, где численность населения не превышает 100 человек. Теперь там появится LTE/4G. Делается это в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Кроме того, в следующем году «Ростелеком» планирует тестирование модуля контроля вывоза мусора и новых модулей видеоаналитики на предмет распознавания оружия. Такая система может помочь правоохранительным органам оперативно реагировать на угрозы.

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