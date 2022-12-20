В Пермском крае подвели итоги цифровизации за 2022 год

На последнем в этом году заседании члены Общественного совета при министерстве информационного развития и связи Пермского края обсудили вопросы обеспечения жителей сотовой связью и интернетом, а также перевода государственных услуг в электронный вид.

Замминистра информационного развития и связи Пермского края Олег Савинов отметил, что на сегодняшний день жители региона через портал Госуслуги могут получить 86 услуг. Еще 42 доступны на региональном портале «Услуги и сервисы Пермского края». Сейчас большинство граждан предпочитают онлайн-формат.

В этом году через Госуслуги жители чаще всего записывались на обучение по дополнительной образовательной программе, подавали заявки на получение ежемесячной выплаты на ребенка и зачислялись в детский сад. Через «Услуги и сервисы Пермского края» пользователи чаще всего обращались за путевками в детский лагерь.

Сейчас в школах активно развивают ИТ-инфраструктуру. Новым оборудованием обеспечены 65,5% школ Прикамья. За 2021 и 2022 годы в 604 школах появились сервисные маршрутизаторы, видеорегистраторы, источники бесперебойного питания, точки беспроводного доступа к сети «Интернет» и IP-видеокамеры для внутреннего и внешнего наблюдения. Об этом рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Ведется работа по обеспечению жителей региона доступом к цифровым сервисам. К 2025 году намерены закрыть вопрос мобильной связи и интернета в селах и деревнях с населением от 100 человек.

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