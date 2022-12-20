Сотрудники малого бизнеса Пермского края все чаще оформляют карты Сбербанка для получения зарплаты

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Общее число сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса Пермского края, получающих заработную плату на карты Сбербанка, превысило 250 тысяч человек. Это значит, что каждый второй из занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства в регионе.

Только с начала 2022 года новыми клиентами Сбербанка стали более 8,1 тысяч организаций с общей численностью сотрудников свыше 29 тысяч человек.

Напомним, зарплатная карта Сбербанка дает клиентам ряд преимуществ, они могут воспользоваться особыми привилегиями при получении кредитов или открытии вкладов, для них Банк предлагает удобные сервисы переводов и оплаты услуг, скидки в магазинах-партнерах, а также повышенные бонусы СберСпасибо и т.д. Оформить зарплатный проект можно в любом филиале Сбербанка, в системе "Сбербанк Бизнес Онлайн" или по ссылке на официальном сайте.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы видим, что зарплатные карты Сбербанка пользуются популярностью среди сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса Пермского края. Это не удивительно, ведь зарплатный проект, снижает нагрузку на бухгалтера, сокращает бумажный документооборот и расходы на хранение, перевозку и выдачу наличных. Кроме этого для владельцев бизнеса Сбербанк предлагает специальные условия обслуживания».