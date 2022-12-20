Бывший начальник УВД Перми стал руководителем пермского филиала РАНХиГС

Фото: rus.team

Новым руководителем пермского филиала РАНХиГС стал Игорь Орлов. Об этом сообщается на сайте вуза. Коллективу филиала он был представлен 19 декабря.

С 2000 по 2006 год Игорь Орлов возглавлял УВД по Перми. В 2015-2016 годах он занимал должность замглавы администрации губернатора Прикамья. С 2016 по 2021 год был депутатом законодательного собрания Пермского края.

Ранее и. о. директора была Елена филиала Президентской академии была Татьяна Евтух. Она и дальше продолжит работать в РАНХиГС на должности замдиректора.

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