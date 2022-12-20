В поселке Марковский завершен Ремонт ДК

Благодаря национальному проекту «Культура» каждый год ремонтируется дома культуры в территориях Прикамья. В этом году ремонты шли в ДК Усть-Кишерте, Верхнем Калино (Чуосвской ГО) и пос. Марковском (Чайковский ГО).В следующем году будет отремонтирован ДК в Кояново (Пермский район) и Верещагинский музей.

Многофункциональный культурный центр в Марковском сельском поселении Чайковского городского округа является местом, в котором каждый житель может творчески реализоваться и приобщиться к культуре. Значительное внимание в работе МКЦ уделяется краеведческой деятельности, патриотическому и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

Традиционно Дом культуры принимает у себя участников межнационального фестиваля «Родословие», в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона», проводит концерты с участием артистов Международной академии молодых композиторов. Общими усилиями работников культуры, образования и местных активистов организует торжества, посвященные Дню танкиста.

Впервые на базе МКЦ состоялся Детский ремесленный форум, в рамках губернаторского проекта «Теремок традиций: детская артель ремесленников». В ближайших планах в Доме мира МКЦ «Марковский» МАУК «ЧЦРК» начнет работу уникальная лаборатория традиционных ремёсел Пермского края.

Благодаря программе «Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» в здании многое изменилось: отремонтировали фасад и привели в порядок крыльцо, решена проблема с системой вентиляции, установлены противопожарные двери. Таким образом, учреждение не только стало внешне привлекательным, но и комфортным, и безопасным для пребывания людей разного возраста.