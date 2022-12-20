Центр по реализации проектов в сфере культуры Пермского края подвел итоги грантовых конкурсов

Фото: center-projects.ru

Так, в рамках конкурса «Возрождение исторической памяти», направленного на

сохранение исторической памяти края и страны была оказана поддержка 14 проектам, проведено — 200 мероприятий, которые привлекли внимание почти 700 тысяч человек. Конкурс «Арт-резиденция», был направлен на открытие новых ниш в искусстве.

В этом году в рамках конкурса были реализованы 18 проектов-победителей, включающие 268 мероприятий. Участниками мероприятий стали почти 3 тысячи человек, а зрителями — более 347 тысяч.

В конкурсе «Модернизация музейного дела» победителями были признаны 19 проектов из 17 учреждений Пермского края. Посетителями выставок и экспозиций,

открытых благодаря проекту, было свыше 73 тысяч человек.

В конкурсе направленном на развитие театрального искусства, победили 9 творческих проектов из 8 театров Пермского края. Зрителями спектаклей, созданных в рамках грантов, стало более 9 тыс. человек, которые увидели 56 показов спектаклей и послушали 14 читок.

В конкурсе «Гастроли и фестивали» проведены 73 показа спектаклей и концертных

программ, зрителями которых стали почти 13 тысяч человек. Также при

поддержке Центра было проведено два фестиваля, посвящённых 100-летию джаза на российской сцене.

Не так давно Центр по реализации проектов в сфере культуры Пермского края объявил старт нового сезона грантовых конкурсов и открыл приём заявок.

Успевайте принять участие в конкурсах. Вся необходимая информация — по ссылке

https://center-projects.ru/

Добавлю, что учредителем этих грантовых конкурсов является краевое

министерство культуры.