Пермский краеведческий музей проводит акцию «Новогодний подарок от музея»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии новогодних праздников один из ведущих музеев Перми дарит пермякам и гостям города возможность посетить экспозиции по символической стоимости – 1 рубль. Акция длится с 15 по 30 декабря, участвуют все филиалы Пермского краеведческого музея в Перми и Пермском крае.

Акция не распространяется на экскурсионное обслуживание. Билеты рекомендуется приобретать на сайте музея заранее, так как в наиболее посещаемых филиалах будет организован вход по сеансам. Билет можно купить на сайте https://tickets.museumperm.ru.

На период проведения акции все музеи работают по обычному графику. Стоимость входного билета в 1 рубль распространяется на все категории посетителей, за исключением тех, кто имеет 100% льготу по прейскуранту и они всегда имеют право бесплатного входа.

В акции участвуют филиалы Пермского краеведческого музея в Перми и Пермском крае:

- Дом Мешкова

- Музей пермских древностей

- Мемориальный дом-музей Н.Г. Славянова

- Музей-Диорама

- Детский музейный центр

- Исторический парк «Россия – Моя история»

- Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

- Дом-музей «Подпольная типография»

- Дом-музей В.В. Каменского (с. Троица)

- Осинский краеведческий музей (г. Оса)

- Музейный комплекс «Дом Пастернака» (пос. Всеволодо-Вильва)