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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:31

Поддержим бойцов из Пермского края!

Продолжается работа благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы». Помочь может каждый россиянин
Источник:kp.ru

Что нужно бойцам?

- бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки, бинокли, газовые горелки с газовыми баллонами

- тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти к ним

- берцы, треккинговые ботинки, комплекты формы, банданы, спальные мешки

- фляги для воды, средства личной гигиены, плащ-палатки, фонари

Пункт сбора гуманитарной помощи в Пермском крае находится по адресу г. Пермь, ул. Советская, 76. Телефон для связи: 8(342)206-58-13

Подробности на сайте: pobeda.onf.ru