Поддержим бойцов из Пермского края!

Что нужно бойцам?
- бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки, бинокли, газовые горелки с газовыми баллонами
- тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти к ним
- берцы, треккинговые ботинки, комплекты формы, банданы, спальные мешки
- фляги для воды, средства личной гигиены, плащ-палатки, фонари
Пункт сбора гуманитарной помощи в Пермском крае находится по адресу г. Пермь, ул. Советская, 76. Телефон для связи: 8(342)206-58-13
Подробности на сайте: pobeda.onf.ru