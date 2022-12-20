Сразу несколько авиакомпаний планируют запустить прямые рейсы из Перми в Турцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О готовности выполнять прямые перелеты из Перми в Турцию заявили компании «Аэрофлот», «Победа» и «Северный ветер». Об этом сообщает Business Class.

На сегодняшний день допуск на рейсы в турецкую Анталью имеет только Azur Air. Частота полетов — шесть раз в неделю. Выполнять маршрут Пермь — Анталья разрешено ограниченному числу авиакомпаний — лишь двум. Позднее определится, какая будет второй.

Также допуски на рейсы до Стамбула хотят получить «Аэрофлот» и «Победа». Сейчас прямые рейсы до столицы Турции не выполняются, но допуск на перелеты два реза в неделю имеет Nordwind Airlines.

Еще две авиакомпании намерены летать в Таджикистан. «Уральские авиалинии» попросили увеличить количество рейсов в Бохтар и Куляб с трех до семи раз в неделю. Red Wings Airlines хотят дважды в неделю летать в Душанбе. Сейчас допуск на полеты в Душанбе и Худжан есть у Nordwind Airlines.

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