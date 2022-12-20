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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:59

В Перми откроется новый грузинский ресторан

Он разместится в торговом центре «iMall Эспланада»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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24 декабря на третьем этаже торгового центра «iMall Эспланада» откроется грузинский ресторан «Хочу Пури». Там будут представлены 17 видов национальной выпечки: хачапури по имеретинским, гурийским, мегрельским, кахетинским, сванским и аджарским рецептам, а также традиционные блюда: пхали, шашлыки, хинкали и грузинские вина. Средний чек составляет 1000 рублей. Ресторан входит в федеральную сеть. Пермь стала восьмым городом, где появится «Хочу Пури».

Напомним, в Перми уже действуют несколько ресторанов грузинской кухни: «Сакартвело», «Никала Пиросмани», «Саперави», «Имерети».