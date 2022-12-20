Новогодний подарок от ПЗСП: сказочные цены на квартиры в Кондратово

С 19 декабря на квартиры в новом 16-этажном монолитно-каркасном доме в Кондратово установлена специальная «новогодняя» стоимость. Клиенты компании могут приобрести уютную квартиру-студию по цене от 1999 тыс. руб. Если интересует квартира побольше – специалисты отдела продаж ПЗСП подберут для вас в рамках акции однокомнатную, двухкомнатную или трёхкомнатную квартиру евро-формата по очень привлекательной цене.

Дом на ул. Водопроводная в Кондратово – отличный выбор для любой семьи. Технология строительства позволяет создавать разнообразные и оригинальные планировки. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой от ПЗСП. В доме предусмотрены места для хранения, колясочные, помещение для консьержа. Для безопасности жителей будет организовано видеонаблюдение в холлах и во дворе дома, в квартирах - установлены видеодомофоны.

Кондратово - развитый пригород Перми. В шаговой доступности от дома есть вся необходимая инфраструктура: детский сад, школа, врачебная амбулатория, Дом спорта «Красава», магазины.

Уникальная акция от ПЗСП – это отличный новогодний подарок покупателям. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Успевайте воспользоваться выгодным предложением и осуществить свою мечту о новой квартире. Звоните: 273-05-69.

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

Акция действует на квартиры по адресу: Пермский район, Водопроводная, 6/1 с 19.12.2022-30.12.2022г. Цена 1 999 000 рублей действует на квартиры № 12, 13, 14. Условия акции: заключение ДДУ до 30.12.2022. Внесение денежных средств по счет-эскроу 100% платежом от суммы стоимости квартиры. По данной акции не могут быть задействованы ипотека, материнский капитал. Количество квартир ограничено.