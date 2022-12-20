В Пермской филармонии пройдет мировая премьера

Фото: Пермская филармония

21 декабря в Пермской филармонии в рамках IX Международного Рождественского фестиваля состоится мировая премьера версии для баяна и гитары «Гольдберг-вариации» И.-С.

Баха». (6+)

- Существует легенда, согласно которой «Гольдберг-вариации» считаются написанными по заказу влиятельного вельможи, страдавшего от бессонницы, - рассказали в филармонии. -

Когда Бах состоял домашним музыкантом при Саксонском дворе, граф Кайзерлинг заказал ему музыку, чтобы «разгонять тоску в часы бессонницы». Она предназначалась для исполнения личным музыкантом графа, юным виртуозом Иоганном Гольдбергом, бравшим уроки игры на

клавесине у Баха. Казалось бы, произведение «на случай». Но для Баха оно было не

«проходным», родился знаменитый клавирный шедевр эпохи барокко. Эти вариации совершенной формы и невероятной музыкальной красоты - возможно, самый изысканный способ отвлечься от бессонницы.

«Вариации Гольдберга» – это ария и тридцать вариаций для клавесина. Но впервые в мире оно прозвучит в исполнении двух виртуозов - баяниста Иосифа Пурица и гитариста Ровшана Мамедкулиева.

Концерт состоится 21 декабря в 19.00 в Органном зале.