Пьяный пермяк избил знакомого и попытался похоронить его заживо

no_tite Фото: Архив "КП"

На одной из пилорам Соликамского района компания пьяных мужчин избила собственика земельного участка. Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, пострадавшему нанесли порядка 20 ударов ногами, руками и твердыми предметами.

Инициатор нападения по ошибке решил, что землевладелец незаконно занимает территорию лесопилки, и решил вместе с друзьями «восстановить справедливость». Приехав на место, собственника земли нашли и начали избивать. Затем зачинщик несколько раз ударил оппонента обухом топора, столкнул его в яму и начал закидывать грунтом, желая похоронить заживо.

По счастливому стечению обстоятельств серьезных травм потерпевший не получил, но у него были ушибы на голове, лице, руках и задней поверхности грудной клетки.

Нападавшего суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима. Его также обязали выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Освободившись из мест лишения свободы, виновный получил уведомление о возбуждении исполнительного производства из-за неуплаты компенсации. В тот же день он явился к судебным приставам, а после погасил долг.

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