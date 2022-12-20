Пермские ТСЖ через суд оспаривают повышение тарифов на вывоз мусора

Фото: Олег Укладов

Пермский краевой суд 20 и 21 декабря рассмотрит два иска пермских ТСЖ, которые оспаривают повышение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».

Напомним, что плата за вывоз мусора в Прикамье выросла с 88,19 до 100 рублей в месяц. Новый тариф начал действовать с октября, хотя был пересмотрен в ноябре.

В АО «Пермский региональный оператор ТКО» заявили, что экономически обоснованный платеж составляет 130 рублей в месяц. При этом было решено не поднимать тариф так резко и остановиться на компромиссном варианте.

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