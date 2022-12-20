Квартал у Коммунального моста в центре Перми застроят жильем

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Краевые власти представили концепцию застройки квартала №5 в центре Перми, который находится рядом с Коммунальным мостом. Территория в 2 га ограничена улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской. Она находится в краевой собственности с 2021 года.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», на участке могут появиться жилые дома разной высотности — 2, 8, 19, 23 и 30 этажей. Высота зависит от того, на каком расстоянии от памятников культурного наследия будет строиться дом. Рядом располагаются памятники архитектуры Пермская соборная мечеть и Свято-Троицкий кафедральный собор. Чем ближе к ним, тем меньше этажность.
Фото: концепция застройки
Ранее план застройки отличался от того, что предлагается сегодня. Изначально там хотели построить жилой дом с музеем поэта Бориса Пастернака, а затем новую сцену Пермского театра оперы и балета.
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