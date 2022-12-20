Жителей Прикамья предупредили о падении снега и льда с крыш

Фото: Василий Вахрин

В СУ СКР по Пермскому краю предупредили о неконтролируемом падением снега и наледи с выступающих частей зданий. Ведомство обратилось к жителям региона, контролирующим органам и хозяйствующим субъектам, обеспечивающим содержание и благоустройство территорий, с просьбой принять меры, чтобы исключить травматизм и гибель детей и взрослых.

Граждан призвали быть более осмотрительными. На улице следует держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом. Взрослых просят научить детей правилам поведения и рассказать им об опасности схода снега и льда.

О случаях получения тяжкого вреда здоровью или гибели в результате падения снега, а также о фактах ненадлежащей работы тех, кто ответственен за обеспечение безопасности, СКР просит сообщать по номеру 8-342-249-54-55 или по телефону горячей линии «Ребенок в опасности» 8-342-268-00-06.

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