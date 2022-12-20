Накануне новогодних праздников в пермских ТЦ выросла посещаемость

Фото: Лела Минадзе

В Перми за ноябрь и декабрь количество посетителей торговых центров выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что традиционный всплеск посещаемости придется на середину декабря. При этом показатель начал расти еще в ноябре.

Отмечается, что в 2020 и 2021 годах посетителей в ТЦ было значительно меньше из-за коронавирусных ограничений. В этом году трафик остаётся пониженным, на этот раз из-за сложной экономической ситуации.

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