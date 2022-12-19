В новогоднюю ночь в Перми будет работать восемь автобусов и три трамвая

В новогоднюю ночь пермяков будет возить 8 автобусов и 3 трамвая.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Для удобства жителей и гостей Перми после полуночи, считайте, уже 1 января, по городу будут курсировать восемь автобусов и три трамвая. Остальной общественный транспорт прекратит работу уже после 23 часов.
Как сообщили в гортрансе, в новогоднюю ночь пассажиров будут возить автобусы №10, 14, 20, 32, 50, 53, 68 и 77 и трамваи №4, 7 и 12. Время их отправления смотрите в карточках ниже.
Особо выделим 1 января - общественный транспорт в этот день будет работать в сокращенном режиме. А со 2 по 8 января – по расписанию выходного дня.
Фото: департамент транспорта г. Перми.
Фото: департамент транспорта г. Перми.
Фото: департамент транспорта г. Перми.
Фото: департамент транспорта г. Перми.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru