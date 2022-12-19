Сбер познакомил студентов пермских вузов со своими образовательными программами

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Студентам рассказали об актуальных карьерных возможностях Сбера для молодежи, также они получили возможность принять участие в экспресс-диагностике soft-skills и мотивации развития.

Не остались без внимания и молодежные акселераторы Сбера– один из форматов Сбера для поиска и поддержи талантливых молодых людей, потенциальных предпринимателей, тех, кто мечтает заниматься одним из сложнейших видов предпринимательской деятельности –технологическим предпринимательством. Ежегодно в акселераторах Сбера участвуют более 1000 студентов и школьников.

Ольга Передеренко, HR бизнес-партнер Пермского отделения ПАО Сбербанк

«Образование - одна из важнейших ценностей Сбера. Сегодня наши специалисты являются хранителями уникальных компетенций как в части управленческих, так и в части мягких навыков. Благодаря этому наши сотрудники могут выступать экспертами в подготовке и учащихся высших учебных заведений, и представителей бизнеса. Мы рады, что через обучение молодежи можем внести свой вклад в развитие системы образования Пермского края.»