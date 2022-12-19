В Пермском крае выросло число смертей среди ВИЧ-инфицированных

Фото: Звонарев Валерий

В Прикамье за 11 месяцев 2022 года скончались 1365 пациентов с ВИЧ-инфекцией. Это на 8% больше, чем в прошлом году (1260 пациентов), сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на краевой Минздрав.

Обследование на ВИЧ-инфекцию в течение года прошли 709,8 тысяч человек. У 2 тысяч из них был обнаружен положительный ВИЧ-статус, что на 200 человек меньше, чем в прошлом году. В 82,3% заражение произошло половым путем.

Кроме того, в этом году выявлено четыре случая ВИЧ-инфекции у новорожденных. Для сравнения, в прошлом году их было 10.

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