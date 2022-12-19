«Т Плюс» подключила к теплу реконструируемый корпус колледжа им. Славянова в Перми

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подключение к теплоснабжению реконструируемого корпуса Пермского политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова. Присоединённая тепловая нагрузка составляет 0,612 Гкал/ч. В обновляемом здании на ул. Уральская, 78 расположены механические мастерские профессионального образовательного заведения.

Для подачи теплоресурсов в учебный корпус построено свыше 110 м сетей, подключен индивидуальный тепловой пункт. Здесь установлены современные насосы и теплообменники, при помощи которых будут обеспечиваться параметры теплоснабжения здания.

За 11 месяцев 2022 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью57,212471 Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 49,44%. Всего обеспечен запуск тепла для 63зданий и сооружений различного профиля в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово.

В краевой столице энергокомпания подключила к теплу корпус психоневрологического диспансера в Свердловском районе, здание пристройки гимназии № 17, новое общежитие краевого авиатехникума, а также производственных площадей крупнейшего городского банного комплекса.

«Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в «Т Плюс» работает «единое окно» – https://teplo.tplusgroup.ru/landing/. Здесь представители строительных компаний могут подать заявку онлайн через специальный интерфейс.

Также сервис доступен для юридических и физических лиц, а также промышленных потребителей. В ближайшее время портал подключения будет доработан и появится возможность запросить технические условия на подключение, а также информацию о возможности подключения», – отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.