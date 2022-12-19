С 21 по 24 декабря воду отключат в трех районах Перми

Фото: Алина Черная

Компания «Новогор-Прикамье» предупредила об отключениях холодного водоснабжения. Произведут их в трех районах города: Свердловском, Орджоникидзевском и Кировском. Причиной станут аварийно-восстановительные и плановые работы.

На сутки с 100:00 21 декабря до 10:00 22 декабря без воды останутся жители домов по следующим адресам:

- ул. Александра Щербакова, 42, 44, 46, 47, 47а, 49, 58;

- ул. Белозерская, 56;

- ул. Вилюйский, 3;

- ул. Лоцманская, 13;

- ул. Перевалочная, 4.

Отключения 22 декабря с 10:00 до 19:00 произведут по адресам:

- ул. Арагвинская, 3;

- ул. Балхашская, 235;

- ул. Братская, 11;

- ул. Казахская, 3;

- ул. Самаркандская, 202;

- ул. Симферопольская, 21;

- ул. Таджикская, 20;

- ул. Туркестанская, 210;

- ул. Узбекская, 1а.

Также с 10:00 24 декабря до 10:00 25 декабря холодную воду выключат по адресам:

- ул. Маршала Рыбалко, 81, 85, 90, 94, 100а.

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