С 21 по 24 декабря воду отключат в трех районах Перми

Фото: Алина Черная
Компания «Новогор-Прикамье» предупредила об отключениях холодного водоснабжения. Произведут их в трех районах города: Свердловском, Орджоникидзевском и Кировском. Причиной станут аварийно-восстановительные и плановые работы.
На сутки с 100:00 21 декабря до 10:00 22 декабря без воды останутся жители домов по следующим адресам:
- ул. Александра Щербакова, 42, 44, 46, 47, 47а, 49, 58;
- ул. Белозерская, 56;
- ул. Вилюйский, 3;
- ул. Лоцманская, 13;
- ул. Перевалочная, 4.
Отключения 22 декабря с 10:00 до 19:00 произведут по адресам:
- ул. Арагвинская, 3;
- ул. Балхашская, 235;
- ул. Братская, 11;
- ул. Казахская, 3;
- ул. Самаркандская, 202;
- ул. Симферопольская, 21;
- ул. Таджикская, 20;
- ул. Туркестанская, 210;
- ул. Узбекская, 1а.
Также с 10:00 24 декабря до 10:00 25 декабря холодную воду выключат по адресам:
- ул. Маршала Рыбалко, 81, 85, 90, 94, 100а.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65