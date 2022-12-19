Суд обязал «Аэрофлот» вернуть пермякам около 500 тысяч рублей за пропавшие из-за пандемии билеты

Деньги за неиспользованные билеты удалось вернуть только через суд. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В январе 2020 года житель Перми решил слетать с семьей в отпуск. В «Аэрофлоте» он купил билеты на 8 апреля, чтобы, вылетев из Перми, через Москву добраться до Бангкока. Но тут некстати разгулялся ковид – в стране и в мире закрыли все границы, отменив и перелеты.

Мужчина неоднократно обращался в авиакомпанию с требованием вернуть деньги за неиспользованные билеты. В конце концов ему предложили купить на эту сумму другие билеты. Посовещавшись, семья решила ехать в мае в Турцию. Но! Как сообщает Вusiness Сlass, решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 регулярное и чартерное авиасообщение снова ограничили.

Попытки вернуть деньги мирным путем не дали результата, и мужчина пошел в суд, где дело пошло быстрее. Так, Дзержинский районный суд Перми обязал ПАО «Аэрофлот» вернуть пермяку в общей сложности около 480 тысяч рублей. В нее вошли стоимость билетов, компенсации за моральный вред и пользование чужими денежными средствами, а также штраф за неисполнение требований потребителей в добровольном порядке.

«Аэрофлот» пытался оспорить это решение, но Пермский краевой суд оставил его в силе.

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