В Минкульте Пермского края подвели итоги программы «Пушкинская карта» в 2022 году

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Федеральная программа, позволяющая бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия для молодежи по всей России, стартовала 1 сентября 2021 года. Пушкинская карта — это специальная банковская карта, выпуск которой призван обеспечить бесплатный доступ молодых людей от 14 до 22 лет к разным культурным событиям. Билеты оплачивает государство, номинал карты в 2022 году - 5 тысяч рублей.

Из 385 юридически зарегистрированных учреждений в октябре 2022 года к программе были подключены 175. Это 49 ДК и клубов, 40 музеев и галерей, 30 концертных площадок, 19 театров, 20 библиотек, 10 образовательных учреждений и 7 кинотеатров. Рейтинг субъекта Российской Федерации по программе «Пушкинская карта» по типу подключения учреждений к программе – Пермский край по данным PRO.Культура.РФ на 01 декабря 2022 г. занимает 14 место. Общее количество человек от 14 до 22 лет проживающих в Пермском крае составляет 245 261 человек, из которых на начало декабря более 50% человек используют карту. 137 527 человек получили Пушкинскую карту.

Лидерами по количеству проданных билетов являются «Пермский театр оперы и балета», театр «У Моста», «Пермская краевая филармония», «Пермский краеведческий музей» и «Пермский театр юного зрителя». Министерство культуры Пермского края совместно с муниципальными образованиями Пермского края проводит активную работу по достижению плановых показателей присоединения учреждений культуры к программе и плановых показателей продаж на 2022 год. Фактическое освоение бюджета по программе за 9 месяцев 2022 г. составляет 133,3 млн. руб. (в соответствии с информацией, полученной от АО «Почта Банк»).