Новым директором «Пермэнерго» назначен Вячеслав Костецкий

Фото: peretok.ru

Новым директором филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» стал Вячеслав Костецкий. Об этом сообщается на сайте компании. Он приступил к исполнению обязанностей 17 декабря.

Вячеслав Костецкий работает в сфере электроэнергетики с 2005 года. В частности он возглавлял различные блоки в компаниях «Россети Кубань» и «Россети Юг». Также работал на госслужбе. Кроме того, он участвовал в таких крупных проектах, как строительство электросетевых объектов для Олимпиады в Сочи, электроснабжение Крымского моста, подготовка электросетевой инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу в России.

На должности Вячеслав Костецкий сменил Эдуарда Илларионова, который продолжит работать в компании и курировать технические проекты.

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