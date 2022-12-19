В Перми из-за снега на дорогах автобусы не могут проехать в три микрорайона города

Улицы Перми завалило снегом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за снегопада жители некоторых микрорайонов Перми не могут доехать на автобусах до нужных остановок. Так, сменили маршрут следования автобусы № 33, 38, 69 и 70. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Уточним, автобус №33, идущий от микрорайона Костарево до «Города Сердца», не заезжает в микрорайон «Погода»; №38 «Запруд-2» - «Гарцы» - «улица Ушинского» минует микрорайон Запруд-2; №69 «Ива» - «площадь Дружбы» - «улица 1905 года» - «Ива» (кольцевой маршрут) не довозит жителей микрорайона «Ива». Также сюда не может доехать автобус №70, следующий маршрутом «Ива» - «улица 1905 года» - «площадь Дружбы» - «Ива» (кольцевой).

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