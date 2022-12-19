Пермская мебельная фабрика задолжала более 55 млн рублей по налогам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С Пермской мебельной фабрики «Дэми» взыскивают более 55 млн рублей задолженности по налогам. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Судебные приставы отмечают, что благодаря мерам принудительного исполнения большая часть долга уже перечислена в бюджет. Осталось выплатить еще 9,7 млн рублей.

Ранее был наложен арест на автомобиль Toyota Camry 2019 года выпуска и токарный станок. Их стоимость оценивается в 12 млн рублей. Имущество будет продано, а деньги с продажи — направлены на погашение оставшегося долга.

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