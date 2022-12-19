Уехавшего в Германию пермского депутата исключат из комиссии по рассмотрению инициативных проектов

Фото: rop59.ru

Депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров будет исключен из комиссии по рассмотрению инициативных проектов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Проект о делегировании депутатов в состав комиссии поступил на расспотрение гордумы. Его рассмотрят на пленарном заседании в декабре. Место Сергея Захарова может занят депутат от КПРФ Илья Власов.

Помимо Ильи Власова в состав комиссии предлагается включить председателя комитета по местному самоуправлению и регламенту Василия Кузнецова, председателя комитета по социальной политике Наталью Рослякову и руководителя комитета по городскому хозяйству Максима Спиридонова.

Напомним, что Сергей Захаров уже длительное время находится в Германии. Перед отъездом он уведомил, что уходит в отпуск. Депутат неоднократно пропускал пленарные заседания. Его уже исключили из партии «Единая Россия».

В Пермскую городскую думу Сергей Захаров был избран в 2016 году, а затем в 2021 году — по одномандатному округу №5. Это Индустриальный район.

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