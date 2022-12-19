Фото: Пермский театр оперы и балета

В 91 год ушла из жизни ведущая солистка Пермского театра оперы и балета Лидия Арутюнова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Лидия Арутюнова была ученицей Александра Шморгонера, советского дирижера, заслуженного деятеля искусств РСФСР. Творческую карьеру начала в 1952 году, поступив в труппу Свердловского театра оперы и балета, который известен сейчас как Урал Опера Балет.

Ведущей солисткой Пермской Оперы Лидия Арутюнова была на протяжении 24 лет — с 1956 года по 1980. Она являлась исполнительницей меццо-сопранового репертуара театра. Лидия Арутюнова исполнила партии Ольги и няни из «Евгения Онегина», Солохи — «Черевички», Графини — «Пиковая дама», Любаши — «Царская невеста», Кончаковны и Половецкой девушки — «Князь Игорь», Кармен и Мерседес — «Кармен», Азучены — «Трубадур», Амнерис — «Аида» и Ульрика — «Бал-маскарад».

Лидия Арутюнова выступила в партии Качи в первой российской постановке оперы Антонина Дворжака «Черт и Кача», а также в партии Кикиморы в первой российской постановке оперы Жанетты Кузнецовой «Липанюшка».

Прощание с Лидией Васильевной Арутюновой состоится 19 декабря в 14:30 по адресу улица Грачева, 12К.

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