Экс-директора пенсионного фонда «Стратегия» могут отправить в колонию на 4 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура требует отправить в колонию на 4 года Петра Пьянкова, бывшего гендиректора Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия». Его также могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, сообщает «РБК-Пермь».

Петра Пьянкова обвиняют в хищении более 1,7 млн рублей. Сумму он перевел в подконтрольное ООО «Кадровые услуги» под видом погашения задолженности пенсионного фонда. В действительности же она была потрачена на другие цели. Приговор экс-директору НПФ огласят 26 декабря.

Напомним, что ранее Петр Пьянков уже был приговорен к 4 годам колонии и оштрафован на 2 млн рублей за аналогичное преступление. Тогда он вывел из НПФ 220 млн рублей.

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