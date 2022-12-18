Сотрудники ГИБДД попросили пермских автолюбителей чистить авто от снега

Госавтоинспекция региона ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В связи с рекордным снегопадом сотрудники ГИБДД обратились к пермским автолюбителям и попросили их соблюдать правила безопасности и быть осторожными на дороге.

- Госавтоинспекция региона ориентирована на оказание помощи всем участникам дорожного движения, но выпавший снег очень осложняет ситуацию на дороге, - объясняют в ГИБДД. – В таких условиях вероятность столкновений и заносов автомобилей очень велика. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям перед выездом важно тщательно очистить автомобиль от снега. Управлять транспортным средством стоит осторожно, учитывая при интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия.

Водителям стоит избегать резких перестроений и не допускать обгонов. В таких погодных и дорожных условиях подобные маневры могут опасны для жизни.

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